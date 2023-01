Amazon stellt Rekord als größter privater Abnehmer von erneuerbaren Energien auf

München (ots) - Amazons Portfolio an erneuerbaren Energien umfasst mittlerweile

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine weltweitenKapazitäten im Bereich erneuerbare Energien im Jahr 2022 um 8,3 Gigawatt (GW)ausgebaut hat. Mit 133 neuen Projekten in 11 Ländern beläuft sich AmazonsGesamtportfolio an erneuerbaren Energien auf mehr als 20 GW - genug, um 15,3Millionen europäische Haushalte mit Strom zu versorgen. Insgesamt zählt Amazonnun 401 Projekte in 22 Ländern. Dadurch werden weitere Wind- und Solarprojektean Netze angeschlossen, die Amazons Betriebsabläufe mit Strom versorgen -einschließlich der Rechenzentren von Amazon Web Services (AWS) und AmazonsLogistikzentren.Mit diesen Investitionen stellt Amazon einen neuen Rekord für die größte Mengean erneuerbaren Energien auf, die ein einzelnes Unternehmen innerhalb einesJahres bekannt gegeben hat. Laut Bloomberg New Energy Finance bleibt dasUnternehmen damit weltweit der größte private Abnehmer von erneuerbaren Energien- eine Platzierung, die Amazon seit 2020 innehat.Diese Investitionen bringen Amazon seinem Ziel näher, bis 2025 alleBetriebsabläufe zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu versorgen - fünf Jahre vordem ursprünglich gesetzten Ziel von 2030. Heute zählt das Unternehmen 401Projekte weltweit - darunter 164 Wind- und Solarparks sowie 237Solardachprojekte. Weltweit werden Amazons Projekte bei vollem Betrieb dieKapazität haben, insgesamt 56.881 Gigawattstunden (GWh) an sauberer Energie zuerzeugen."Wir starten weiterhin Projekte für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt undsind auf einem guten Weg, unsere Betriebsabläufe zu 100 % mit erneuerbarenEnergien zu versorgen - fünf Jahre vor unserem ursprünglichen Ziel. Mit 133Projekten in 11 Ländern, die Amazon 2022 angekündigt hat, hatte das Unternehmenwieder ein Rekordjahr", so Adam Selipsky, CEO von AWS. "Diese Projekteunterstreichen die Vielfalt unserer erneuerbaren Energiequellen und zeigen, dasswir in der Lage sind, neue Technologien in neue Märkte zu bringen und dieAuswirkungen des Klimawandels weiter zu reduzieren."Zusätzlich zu den 108 Projekten für erneuerbare Energien, die Amazon bereits2022 bekannt gegeben hat, verkündet das Unternehmen heute 25 weitere Projektefür 2022. Dazu gehören:- Elf neue Projekte in Europa mit einer Gesamtkapazität von 372 Megawatt (MW) -