Geschäftsjahr 2022 der Rentenbank Nachfrage nach Förderkrediten deutlich gestiegen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank blickt auf ein sehr

erfolgreiches Förderjahr 2022 zurück. Das Neugeschäft mit Programmkrediten legte

deutlich zu. Besonders stark stieg die Nachfrage in den Fördersparten "Ländliche

Entwicklung" und "Erneuerbare Energien". Treiber waren in der Sparte "Ländliche

Entwicklung" die hohe Nachfrage der Landesförderinstitute nach Globaldarlehen

der Rentenbank und in der Sparte "Erneuerbare Energien" die

Windkraftfinanzierungen. Insgesamt erhöhte sich das Neugeschäft mit

zinsgünstigen Programmkrediten auf 6,9 Mrd. Euro (2021: 5,6 Mrd. Euro). Zur

Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank rund 11,8 Mrd. (2021:

10,7 Mrd. Euro) mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel auf. Die

Kapitalquoten lagen nahezu auf Vorjahresniveau.



Deutliche Zuwächse in den Sparten "Ländliche Entwicklung" und "Erneuerbare

Energien"