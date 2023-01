Nasuni überschreitet die Schwelle von 100 Mio. USD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen mit 52 % Wachstum bei Neukunden

BOSTON, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Date Services, hat für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr Rekordergebnisse bekannt gegeben: Das Unternehmen hat einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 100 Mio. USD erzielt und die Zahl der im Jahr 2022 neu gewonnenen Kunden im Vergleich zu 2021 um 52 % gesteigert.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage seit dem Auftreten der Pandemie im Jahr 2020 ist der jährlich wiederkehrende Umsatz mit der Nasuni File Data Services Platform um mehr als 140 % gestiegen. Im Jahr 2022 stieg der relationale Net Promoter Score von Nasuni das vierte Jahr in Folge und liegt nun 48 % über dem Branchendurchschnitt bei Softwareunternehmen. Die Kundenzufriedenheit und die Bruttokundenbindungsrate blieben mit 98 % bzw. 97,5 % die besten ihrer Klasse.

IT-Abteilungen verlagern ihre Dateninfrastruktur zunehmend in die Cloud, was zusammen mit der kontinuierlichen Bedrohung durch Ransomware und der Notwendigkeit, hybrides und dezentrales Arbeiten zu unterstützen, zu einer starken Nachfrage nach Nasuni's File Data Services Platform geführt hat. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen die Nasuni Ransomware Protection und Nasuni Access Anywhere auf den Markt gebracht, um diese Herausforderungen sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Kunden zu adressieren. Die Resonanz auf diese Angebote war sehr groß.

„Die Investition in Nasuni war eine der besten, die wir je getätigt haben, weil es uns den Stress abgenommen hat, der mit der Verwaltung von Millionen Dateien in 25 Niederlassungen verbunden war – mit der Option, diese schnell zu sichern und und im Notfall vollständig wiederherstellen zu können", erklärte Bernd Gewehr, Leiter der IT-Abteilung bei Voessing. „Das ist das Schöne an Nasuni."

Nasuni hat seinen Vorstand mit der Berufung von Kim Perdikou erweitert. Kim hatte zuletzt bei Juniper Networks eine Reihe von Führungspositionen, unter anderem als CIO, Geschäftsführerin der Infrastrukturproduktgruppe und Executive Vice President für das Büro des CEO inne. Sie verfügt darüber hinaus über Erfahrungen in öffentlichen Aufsichtsräten und ist derzeit Mitglied in den Aufsichtsräten mehrerer Technologieunternehmen, darunter Atsign und CyberArk. Unter anderem ist sie Mitglied des Aufsichtsrats von Alter Domus, einem Finanzdienstleistungsunternehmen für alternative Anlagen.