NEW YORK (dpa-AFX) - Pfizer hat 2022 prächtig an der Pandemie verdient. Für den US-Pharmakonzern war es dank hoher Verkaufszahlen seines Impfstoffs und seines Corona-Mittels Paxlovid in jeder Hinsicht ein Rekordjahr. Die sinkende Zahl der Corona-Fälle dürfte 2023 aber negativ auf die Geschäfte des US-Pharmakonzerns durchschlagen. Auch sitzen nach Konzernangaben vom Dienstag zu Jahresbeginn viele Länder noch auf genügend Impfstoff und Medikamenten. Pfizer stellt sich daher auf einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang ein. Damit überraschten die Amerikaner allerdings selbst die pessimistischsten Analysten.

Branchenexperten hatten sich zwar auf einen Ergebnisknick eingestellt, allerdings bei Weitem nicht in den von Pfizer angenommenen Ausmaßen. Im frühen Handel sank der Pfizer-Aktienkurs um 0,8 Prozent, die Papiere des deutschen Impfstoff-Partners Biontech legten hingegen um 0,5 Prozent zu.