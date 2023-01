Diese Möglichkeit sieht zumindest Mark Spitznagel, CIO und Manager des Universa Investment Hedgefonds, der von Nassim Taleb beraten wird, Autor des Bestsellers 'The Black Swan'. Seine Investoren hat Spitznagel bereits schriftlich vor der Brisanz der Lage gewarnt, wie Bloomberg berichtet. So schreibt er ihnen unter anderem, dass es sich "objektiv um die größte Zeitbombe in der Finanzgeschichte – größer als die späten 1920er Jahre und wahrscheinlich mit ähnlichen Folgen für die Märkte."

Weitere Formulierungen, die er in dem Schreiben an seine Investoren verwendet, sind zudem "das katastrophalste Marktversagen" und "ein ansteckendes Inferno, das in der Lage ist, das System völlig zu zerstören", wobei die niedrigen Zinsen und die weltweit hohe Verschuldung als Ausgangsbasis dienen. Spitznagels Quintessenz aus dem Schwarzmalerei-Status Quo: "Die Welt ist heute zu stark gehebelt, das Schuldenkonstrukt ist einfach zu groß."

Allerdings gibt es Finanzmarktprodukte, die von Abschwung-Phasen profitieren. Dazu zählt der Universa Investment Hedgefonds, der als 'Tail Risk'-Produkt konzipiert ist und in und dank Marktabschwüngen floriert, über Jahrzehnte ausgearbeitet wurde und unerwartete Negativ-Szenarien entsprechend einpreist. Diese werden in der Branche als Black-Swan-Ereignisse bezeichnet, weil sie ähnlich selten erscheinen, wie schwarze Schwäne.

Spitznagels Prognose, die er in dem Schreiben an seine Investoren Bloomberg zufolge ebenfalls kolportiert: wenn der S&P 500-Index in einem Monat zehn Prozent an Wert verliert, könnte die Strategie von Universa stattdessen eine durchschnittliche Rendite von über 400 Prozent auf das investierte Kapital bringen. Bei einem S&P 500 Index-Kurseinbruch von 30 Prozent, könnte sich die Rendite auf über 10.250 Prozent summieren.

Viele Ökonomen gehen zwar davon aus, dass es in den USA angesichts der hohen Inflation zu einer Rezession kommen werde – rechnen aber nicht mit einem 'Große Depression'-Szenario. Sie gehen vielmehr davon aus, dass eine Rezession der US-Wirtschaft unterm Strich langfristig kaum schaden und sich auch langsamer entwickeln werde, als Spitznagel befürchtet.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion