Übergeordnet lässt sich bei dem Mischkonzern 3M seit einem Kursstand von 259,77 US-Dollar aus Januar 2018 ein intakter Abwärtstrend erkennen, in einem ersten Schritt ging es hierbei bis März 2020 auf 114,04 US-Dollar abwärts. Dieses Niveau wurde im Oktober vergangenen Jahres mit einem Verlaufstief bei 107,07 US-Dollar sogar unterschritten, eine anschließende Erholungsbewegung reichte gerade mal knapp an den EMA 200 und 133,91 US-Dollar heran. Dort angelangt wurde ein erneutes Topping-Muster in Form einer SKS-Formation etabliert, derzeit kämpft 3M um die Unterstützung von rund 112,00 US-Dollar. Aus der technischen Auswertung geht hieraus leider noch kein tragfähiger Boden hervor, es drängt sich der Verdacht weiterer Abschläge auf, sofern auch der Gesamtmarkt weiter abwärts tendieren sollte.

Langfristsupport unter 100 USD

Aufgrund eines fehlenden Bodens in der 3M-Aktie und einer deutlich niedriger gelegenen langfristigen Horizontalunterstützung aus den Jahren 2007-2011 um 96,70 US-Dollar könnte die 3M-Aktie bei erneuten Marktturbulenzen weiter abwärts tendieren und sich noch genau in diesen Bereich begeben. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Short-Positionen anbieten, um jedoch im gewählten Schein nicht an Performance zu verlieren, könnte hierzu beispielshalber ein mit einem konstanten Hebel ausgestattet das Faktor Zertifikat zum Einsatz kommen. Sollte gegen alle Erwartungen 3M allerdings seinen Sekundärtrend durch einen Kurssprung über 130,00 US-Dollar beenden, wären zeitnahe Zugewinne an 133,91 US-Dollar vorstellbar, ein weiteres Ziel darüber könnte sogar um 143,28 US-Dollar ausgerufen werden.