Mehrweg-Revolution im Supermarktregal (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mitnehmen, genießen, Pfand zurückbringen - Mehrweg istbei Getränken seit langem üblich. Jetzt startet dieser nachhaltige Umgang mitVerpackungen bei Kaffee, Kakao & Co. Möglich machen es die neuenEdelstahlbehälter des Frankfurter Start-up-Unternehmens circolution und ihreKompatibilität mit den bestehenden Pfandautomaten im Supermarkt. Das soentstandene neue Mehrwegsystem - das sich auf alle Lebensmittelsegmente undVerkaufskanäle ausweiten lässt - macht es Konsument:innen leicht, Verpackungenzu sparen: Lieblingsprodukt einkaufen und die Verpackung nach dem Genuss überden ganz normalen Pfandautomaten zurückgeben.circolution GmbH hat die Mehrweglösung mitentwickelt, produziert und baut nunden neuen Mehrwegkreislauf auf. "Unser System setzt auf Standardisierung und istoffen für alle Lebensmittelproduzenten - ob groß oder klein, ökologisch oderkonventionell, Marke oder Eigenmarke. Das ist uns sehr wichtig, sonst machtMehrweg keinen Sinn" , sagt Max Bannasch, Mitbegründer und CEO von circolution.Circolution vermietet die Mehrwegbehälter gegen einePackaging-as-a-Service-Gebühr an die Lebensmittelhersteller, kümmert sich um dieReinigung, Inspektion und Transport und stellt Daten für die Bemessung derökologischen Auswirkung zur Verfügung. Dabei kann die Lösung einen massivenBeitrag zur Beseitigung des Müllproblems leisten. Material-agnostisch und offenfür neue Formen und Größen arbeitet circolution an vielen Verpackungsmodulen, umMehrwegalternativen da anzubieten wo es sinnvoll ist. Keine Firma kann diesenmassiven Wandel alleine bewältigen. So hat das Team eine Partnerkoalition mittechnischen Unternehmen aufgebaut, die für die Umstellung auf Mehrweg nötigsind."Anita in Steel" heißt die erste Verpackungslösung, die dank gasdichterVersiegelung sich für Lebensmittel mit langer Haltbarkeit bestens eignet. Dankgroßflächigen Etiketten können sich Marken gut differenzieren während dieKonsument:innen über das neue Mehrwegsystem informiert werden. Für den Handelsind die Abläufe ähnlich zu herkömmlichen Pfandflaschen. Für die Konsument:innenebenso: sie kaufen ein Kaffee- oder Kakao-Produkt in der neuenMehrwegverpackung, zahlen an der Kasse Pfand, genießen zu Hause das Produkt,geben den Behälter sowie den Deckel am normalen Leergutautomat im teilnehmendenSupermarkt ab und erhalten ihr Pfand zurück. Nur eine Alu-Folie muss im gelbenSack entsorgt werden. Nach der Rückgabe werden die Behälter automatisiertgereinigt, kontrolliert und für einen neuen Lebenszyklus ausgeliefert. Umlogistische Prozesse sowie die finanzielle und ökologische Effizienz zuoptimieren, werden die Verpackungen an jeder Kreislaufstation digital erfasst.