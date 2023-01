Wie bereits mehrfach in diesem Monat berichtet wurde, muss die Sixt-Aktie erst noch das Widerstandsband aus der ersten Jahreshälfte 2022 gelegen um 114,40 Euro nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überwinden, damit weitere Anstiegschancen an 127,00 und darüber 135,90 Euro eröffnet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich das gewünschte Aufwärtspotenzial mit höherer Wahrscheinlichkeit freisetzen und erfolgreich ein Long-Investment aufbauen. Geht es dagegen unter 94,00 Euro abwärts, würden sogar Abschläge auf 87,80 Euro drohen. Insgesamt aber wird auf sich die nächsten Wochen und Monate an einer Long-Variante festgehalten.