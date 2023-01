Tarifverhandlungen für Bodenverkehrsdienste am Flughafen BER vertagt

Am Mittwoch vor einer Woche hatte Verdi den Flughafen mit einem Warnstreik lahmgelegt. Daran beteiligten sich unter anderem auch Beschäftigte der Flughafengesellschaft. Die Gewerkschaft fordert sowohl für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste als auch jene der Flughafengesellschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Die Arbeitgeberseite möchte vor allem Abschlüsse mit längeren Laufzeiten erreichen. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der Flughafengesellschaft ist für Mittwoch in einer Woche angesetzt./nif/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sind vertagt worden. Bei den Gesprächen am Montag habe man sich in einigen Punkten angenähert, in anderen Feldern gebe es aber noch Gesprächsbedarf, sagte der für Luftverkehr zuständige Verdi-Sekretär Enrico Rümker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag sollen die Verhandlungen demnach fortgesetzt werden.

