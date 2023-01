KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Karlsruher Energieversorger EnBW will den Ausbau erneuerbarer Energien in diesem Jahr stark vorantreiben. Noch im ersten Quartal stehe die Investitionsentscheidung für den Offshore-Windpark He Dreiht in der Nordsee an, sagte Vorstand Georg Stamatelopoulos, der für nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Windkraft wichtiges Thema für Energiewende



"Dieser Windpark wird ohne Förderung realisiert", betonte Stamatelopoulos. "Das basiert hundertprozentig auf dem Markt." So würden vorab Stromlieferverträge (PPA) mit Firmen wie Fraport , Evonik und Salzgitter geschlossen, weitere seien in Vorbereitung. "Wir peilen an, dass wir circa die Hälfte der Leistung, also 450 Megawatt, bereits über PPAs verkaufen", sagte der 53-Jährige. Dieser Trend - Stromverkauf über den Markt statt Förderungen - sei eine gute Entwicklung und erlaube "die echte Vermarktung der Erneuerbaren", sagte er. "Das ist der Weg, den wir für alle Erneuerbaren sehen."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekräftigte das Ausbauziel für Windenergie auf See von 30 Gigawatt (GW) bis 2030. "Das ist schaffbar", sagte er am Dienstag im niedersächsischen Cuxhaven bei Siemens Gamesa , wo Turbinen für diese Anlagen hergestellt werden.

Auch an Land - also onshore - will EnBW die Leistung von fast einem GW bis 2025 annähernd verdoppeln. 180 MW seien aktuell im Bau. Dabei werde im Grunde in ganz Deutschland investiert, sagte der Vorstand.

Hürden beim Ausbau der Windenergie



Um beim Ausbau voranzukommen und die Ziele der Energiewende erreichen zu können, wünscht sich der Manager mehr ausgewiesene Flächen für Erneuerbare sowie schnellere Genehmigungsverfahren. Die eingeleiteten Schritte von Bundes- und Landesregierung bewertete Stamatelopoulos zwar als gut. Doch gerade bei den Genehmigungen von Windkraftanlagen brauche es mehr Standardisierung und Digitalisierung.

Dabei gehe es nicht darum, die rund 18 000 Seiten Papier, die man für einen Windpark einreichen müsse, als PDF zu verschicken, betonte er. "Um das Projekt Energiewende zu stemmen, bedarf es mehr Personal und einer besseren IT-Unterstützung in den Ämtern." Ziel müssten einheitliche Checklisten für die Genehmigungsbehörden sein. Noch gingen die Behörden unterschiedlich vor, so Stamatelopoulos. Wie schnell es in Deutschland auch gehen kann, zeige dieser Tage der Bau von Terminals für Flüssiggas (LNG).