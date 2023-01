Berlin (ots) - Die Lizenzbestimmungen für Microsoft-Software beschränken den

Wettbewerb - zum Schaden der Kunden und der Allgemeinheit



Wenn Marktbeherrscher wie Microsoft ihre Bündelungspraxis zwischen Software und

Cloud weiter betreiben, führt dies zu Preiserhöhungen, weniger Wahlmöglichkeit,

geringeren Innovationen und schlechterer Produktqualität. Das impliziert eine

Studie von Ökonomen der Frankfurt School of Finance und der ESMT Berlin (https:/

/cispe.cloud/research-study-microsofts-product-bundling-causes-economic-damage/)

im Auftrag von CISPE, der Vereinigung europäischer

Cloud-Infrastruktur-Betreiber.



Viele Unternehmen und Behörden haben sich in der Vergangenheit abhängig von

Microsoft-Produkten gemacht. Windows und Office sind heute vorherrschende

Software-Lösungen. Diese Marktmacht nutzt Microsoft aus, um sich auch im

Cloud-Umfeld Vorteile zu verschaffen. Das Unternehmen versucht, Wettbewerber zu

verdrängen und Kunden an die eigene Azure-Cloud zu binden. Diese Praxis ist seit

langem Thema unter den Kunden.





Dass solche Produktbündelung zu Nachteilen für die Nutzer führt und daher einEingreifen von Wettbewerbsbehörden nötig wird, haben Wissenschaftler derFrankfurt School of Finance und die European School of Management and Technology(ESMT) Berlin in einer ökonomischen Studie untersucht.Professor Dr. Markus Reisinger, Leiter des Economics Department, FrankfurtSchool of Finance, fasst das Ergebnis zusammen: "Sogenannte Produktbündelungensind unbedenklich, wenn daraus ein Zugewinn an Wohlfahrt für den Konsumentenerzielt wird. Unsere ökonomische Studie legt dar, dass dies bei Microsoft nichtgegeben ist. Die relativ starke Ungleichbehandlung zwischen separatem Erwerb undBündel-Erwerb der Produkte führt zu einer umfangreichen Diskriminierung. Daherist die Reduktion der Konsumentenwohlfahrt erheblich und dem Vorgehen Einhalt zugebieten."Bündelung als VerdrängungsinstrumentMicrosoft bündelt seine Software-Produkte mit Cloud-Dienstleistungen. Kunden,die bereits über Microsoft Software-Lizenzen verfügen, können diese Lizenzenohne oder nur mit geringen Zusatzkosten in der Azure Cloud nutzen. Rechtlichmüssen die Kunden ihre bisherige Software aber auch bei anderen Cloud-Anbieternnutzen können. Microsoft-Kunden, die ihre Office-Lösung in der Cloud eines dergroßen Wettbewerber wie AWS oder Google Cloud hosten wollen, müssen dafür aberhohe Gebühren zahlen. Kunden haben also nur eine erheblich teurere Alternativezum Microsoft Bundle. So entsteht ein Verdrängungseffekt.Professor Dr. Stefan Wagner von der European School of Management and Technology