Spielwarenmesse würdigt sechs innovative Neuheiten mit ToyAward / Preisverleihung an die Gewinner auf der PressPreview / Special zum ToyAward mit allen Finalisten in Halle 3A (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Für sechs Aussteller ist es ein besonders erfolgreicher Auftaktin die 72. Spielwarenmesse. Einen Tag vor dem offiziellen Messestart wurden siefür ihre herausragenden Produktneuheiten auf der PressPreview feierlich mit dembegehrten ToyAward ausgezeichnet. Im Bereich Baby & Infant setzte sich derEverEarth 7 in 1 Space Activity Cube von EverEarth Europe durch. Den erstenPlatz bei PreSchool errang die Yummy Bear Scale von Topbright. Clementoni siegtemit dem Experimentier-Set History of Life on Earth im Segment SchoolKids. In derKategorie Teenager & Adults machte der Roboter Miika K.I. von Franckh-Kosmos dasRennen. HoloToyz wurde für seine Paw Patrol AR Tattoos & Stickers im BereichStartup ausgezeichnet, während BAVVIC mit seinen Creative Building Blocks dasSegment Sustainability für sich entschied.Als wichtiges Gütesiegel genießt der ToyAward weltweites Ansehen. Die prämiertenNeuheiten wurden von einer 13-köpfigen, internationalen Fachjury gekürt. Siepunkteten in den Kategorien Verständlichkeit des Produktkonzepts, Spielspaß,Originalität, Sicherheit, Erfolgspotenzial im Handel sowie Verarbeitung &Qualität. "Damit bieten die ausgezeichneten Produkte für den Handel einewichtige Orientierung bei der Sortimentsgestaltung", betont Christian Ulrich,Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Alle Preisträger und dieNominierten sind auf einer eigenen Sonderfläche zum ToyAward in Halle 3A zusehen. Die Gewinner im Überblick:Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre): EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube,EverEarth EuropeStundenlangen Spielspaß für Babys und Kleinkinder verspricht der 7-in-1 SpaceActivity Cube von EverEarth. Dreh- und Steckspiele sowie eine Raumstation mitPlaneten, Fahrzeugen und Alienfigur bergen auf dem abwechslungsreichenBeschäftigungswürfel eine Menge zu entdecken. Geschult werden dabei Feinmotorik,Konzentration und Denkvermögen. "Mit seinem Design ist der Würfel ein echterHingucker, der keine Technologie benötigt, aber dennoch smart ist", loben dieJurymitglieder.Kategorie PreSchool (3-6 Jahre): Yummy Bear Scale, TopbrightMit der Yummy Bear Scale von Topbright erlernen Vorschulkinder erste Zahlensowie die physikalischen Konzepte von Gewicht und Balance. Legen sie eine Anzahlfarbenfroher Cupcakes in eine Waagschale, so gleicht nur die korrespondierendeSumme der Zahlen das Gewicht aus. Zusätzlich können durch Ausbalancieren derZahlen einfache Rechenaufgaben gelöst werden. "Das pädagogisch wertvolleSpielzeug überzeugt durch intuitives Lernen und der kindgerechten Umgestaltungeines bekannten Prinzips", so das Juryurteil.Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): History of Life on Earth, Clementoni