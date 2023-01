(Neu: Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor deren Ende hat Bayern in einem Alleingang die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung verlängert. Grundstückseigentümer in Bayern haben für die Abgabe der neuen Grundsteuererklärung nun überraschend drei Monate länger Zeit. Andere Länder schlossen sich dem nicht an - die Frist endete wie geplant am Dienstag, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

"Wir bleiben bei der Frist, so wie unter den Ländern vereinbart", sagte etwa Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Eine Fristverlängerung sei nicht zielführend, denn es gehe um die Sicherung der Einnahmen der Kommunen im Land: "Dass Bayern aus der Bund-Länder-Verständigung ausschert, mag dem Wahlkampf geschuldet sein." Die Landtagswahl in Bayern findet im Oktober statt.