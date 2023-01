Arcadia Minerals - Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht - Dezember Quartal 2022

HIGHLIGHTS DES QUARTALS

- Projekt Bitterwasser Lithium in Clays:

Bohrprogramm mit 23 Löchern in der Madube-Pfanne abgeschlossen

Madube Pan weist eine ähnliche Lithologie wie die Eden Pan auf, was auf das Potenzial für ähnliche Lithiumgehalte wie in der Eden Pan, wo eine Mineralressource [i] mit 287Kt LCE gemeldet wurde

Madube und Eden Pans sind zwei von vierzehn freiliegenden Tonpfannen bei Bitterwasser, mit zusätzlichem Potenzial für die Entdeckung von unterirdischen Pfannen anderswo auf dem Projekt

- Projekt Bitterwasser Lithium in Brines:

Erste Beobachtungen einer regionalen geophysikalischen Untersuchung aus einem Hubschrauber heraus wurden mehrere geophysikalische Anomalien festgestellt, die potenziell hoch leitfähige, wässrige Solebecken

- Swanson Tantal Projekt:

Übernahme- und Finanzierungsabsichtserklärung von der chinesischen multinationalen Gruppe erhalten HeBei Xinjian Construction CC

Endgültige Machbarkeitsstudie soll bis Q1 2023 abgeschlossen werden

- Kum Kum Nickel PGE Projekt:

Detaillierte geologische Kartierung des Tantalit-Tal-Komplexes abgeschlossen

Entnahme von mineralogischen Proben zur Identifizierung von hochgradig mafischen Aufschlüssen und zur Festlegung von Bohrziele zu definieren

- Karibib-Kupfer-Gold-Projekt:

Insgesamt 10 RC-Bohrlöcher auf dem Gamikaub-Prospekt abgeschlossen

Bohrkerne protokolliert und Proben zur Analyse geschickt

ZUSAMMENFASSUNG DER BERGBAU-EXPLORATION FÜR DAS QUARTAL

Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser

Wie im Berichtszeitraum[ii] angekündigt, wurden auf dem Bitterwasser-Tonprojekt Bohrungen durchgeführt in der Madube Pan, der zweiten von vierzehn freiliegenden Tonpfannen bei Bitterwasser. Diese Explorationsarbeiten waren die erste Bohrkampagne, die in der Madube-Pfanne durchgeführt wurde. Zuvor hatte Arcadia bereits Bohrungen in der Eden-Pfanne durchgeführt, die zu einer JORC1 Mineralressource von 286.909 Tonnen Lithiumkarbonat definiert wurde. Basierend auf den ersten positiven Ergebnisse bei Madube plante das Unternehmen weitere neun (9) Bohrlöcher und erhöhte damit das Programm von 15 auf 23 Bohrlöcher[iii] auf einem 500m-Raster über der Madube Pan. Die zusätzlichen Bohrungen wurden im Dezember abgeschlossen, wobei insgesamt 23 Löcher gebohrt wurden. Die Protokollierung wurde abgeschlossen und die Proben wurden zur Analyse an Scientific Services in Südafrika geschickt.

In der Madube Pan wurde eine ähnliche Lithologie von grünen Toneinheiten durchteuft wie in der Eden Pfanne2. Die visuelle Analyse der Bohrkerne ergab, dass die in der Mitte der Pfanne gebohrten Löcher die die grüne Toneinheit durchschnitten, wie dies auch in der Eden Pan der Fall war.

Die Untersuchungsergebnisse des ersten in der Madube-Pfanne gebohrten Lochs (MDB01) zeigten, dass die Gehalte innerhalb der grünen Toneinheiten, die bei Madube durchteuft wurden, den Gehalten der grünen Toneinheiten in der Eden Pan. Frühere Bohrungen in der Eden Pan führten zu einer abgeleiteten JORC1-Mineralressource für die grünen Tone von 85,2 Millionen Tonnen mit 633 ppm Li für 286.909 Tonnen Lithium Karbonat unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 500 ppm Li. Bei Anwendung eines ähnlichen Cutoff-Gehalts in der Madube Pan lieferte das Bohrloch MDB01 einen mineralisierten Abschnitt von 9,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 605 ppm Li.

Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser

Am 11. Oktober 2022 wurde mit einer luftgestützten Hubschrauberuntersuchung begonnen, die aus 52 Linien in einem 1 km Raster. Diese wurde über dem südlichen und zentralen Teil des Bitterwasser Lithium Soleprojekts innerhalb des Bitterwasserbeckens in Zentralnamibia[iv] durchgeführt. Insgesamt wurden 2.122 elektromagnetische Linienkilometer wurden mit geophysikalischen Instrumenten geflogen. Erste der uninterpretierten Rohdaten zeigten große geophysikalische Anomalien geophysikalischen Anomalien, die hochleitfähige wässrige Solen darstellen Pools darstellen. Eine hohe Leitfähigkeit wird als Hinweis auf Solen mit einem hohen Gehalt an gelöster Feststoffe.

Historische Wasserbohrungen, die von Farmern durchgeführt und vom namibischen Wasserministerium in den 1980er Jahren getestet wurden, wiesen auf geothermische Aktivität und eine enge Beziehung zwischen der Wasserqualität, dem Gesamtgehalt an gelösten Stoffen (TDS) und der EM-Anomalie. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Anomalie ein tief liegendes Solevorkommen innerhalb des Bitterwasser-Lithium-Sole-Projekts darstellen könnte.

Swanson Tantal-Projekt

Absichtserklärung

Wie im Laufe des Quartals angekündigt, erhielt das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) von HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) eine Absichtserklärung (LOI) erhalten, um mit Arcadia zu verhandeln und möglicherweise eine Vereinbarung zu Arcadia zu verhandeln und möglicherweise einen Vertrag abzuschließen, der[v]:

a) eine Abnahme von Tantalpentoxidkonzentrat mit einem Metallgehalt von mindestens 25% und Li2O mit einem Metallgehalt von mindestens 1% Li2O an HeBei gewährt werden kann, und

b) in dessen Rahmen HeBei die Finanzierung für den Bau und die Inbetriebnahme einer Tantal-Konzentratanlage (Multi-Gravity-Separation) und einer Lithium-Konzentratanlage (durch Dense Media Separation oder Flotation) zur Verfügung stellt und im Gegenzug am Gewinn der Anlagen beteiligt wird.

Swanson DFS

Die Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt Swanson wurde

Oktober 2022 auf ein Datum in Q1/2023 verschoben, um angesichts steigender Lithium-Credits angesichts steigender Spodumen-Preise durch die Aufbereitung von Lithiumerz aus dem D-Pegmatit zu ermöglichen. Eine mögliche Transaktion mit HeBei dürfte die potenziellen Finanzkennzahlen des Swanson-Projekts erheblich verbessern5.

Nickel- und PGE-Projekt Kum-Kum

Ein anschließendes detailliertes Kartierungsprogramm durch Arcadias Geologen und Mitarbeiter der Universität Stellenbosch wurde ein detailliertes Kartierungsprogramm im Tantalit-Tal-Komplex durchgeführt, mit dem Ziel ultra-mafische Aufschlüsse zu identifizieren. Die Proben wurden für die mineralogische Untersuchung an der Stellenbosch Universität entnommen. Die Ergebnisse werden bis März 2023 erwartet, was es Arcadia ermöglichen wird Arcadia in die Lage versetzt, ein Bohrprogramm zu planen.

Karibib-Kupfer-Gold-Projekt

Im vergangenen Quartal wurden auf dem Projekt Gamikaub insgesamt 10 Reverse-Circulation (RC)-Bohrungen über insgesamt 551 Meter im letzten Quartal niedergebracht . Alle Löcher wurden protokolliert, beprobt und zur Analyse nach Südafrika zur Analyse geschickt8. Das Unternehmen geht davon aus, dass es eine Ankündigung zu folgenden Themen veröffentlichen wird Exploration, einschließlich einer detaillierten geologischen Kartierung und der Bohrergebnisse, bis Februar 2023 veröffentlichen wird.

UNTERNEHMEN & FINANZEN

Während des Quartals wurden insgesamt 772 T$ für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung der Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen hat im Quartal keine Ausgaben für Bergbauproduktionsaktivitäten während des Quartals getätigt.

Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 129 T$, die sich aus der Summe von Executive Consulting Fees in Höhe von 102 T$ und Honorare für nicht geschäftsführende Direktoren in Höhe von 27 T$ an verbundene Parteien des (siehe Abschnitt 6.1 und 6.2 des beiliegenden Dokuments 5B).

Das Unternehmen hielt während des Quartals seine Jahreshauptversammlung ab. Auf dieser Versammlung wurde den Aktionären die Verabschiedung eines Mitarbeiterbeteiligungsplans zur Genehmigung vorgelegt. Alle Beschlüsse der Jahreshauptversammlung wurden angenommen.

KAPITALSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWENDUNG VON FINANZMITTELN

Arcadia Minerals legt die folgenden, von ASX Listing Rule 5.3.4 geforderten Angaben vor

einen Vergleich der bisherigen tatsächlichen Ausgaben seit der Notierung am 25. Juni 2021 mit der Mittelverwendung' in seinem Ersatzprospekt vom 15. April 2021.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ARCADIA MINERALS LIMITED

ISIN: AU0000145815

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

info@arcadiaminerals.global

Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: „QUARTERLY ACTIVITIES REPORT – DECEMBER QUARTER 2022” stellt nur einen Auszug aus der 18-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst viele weitere Informationen über die Projekte, sowie Tabellen und Schaubilder und ist hier einzusehen: https://www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2023/01/61133976 ...

Wollen Sie mehr deutschsprachige Informationen zu Arcadie Minerals? Oder sind Sie daran interessiert, auf den Verteiler für spannende Nebenwerte eingetragen zu werden? Dann schicken Sie einfach eine Email mit dem Stichwort „Arcadia“ und/oder „Nebenwerte“ an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu und Sie werden in den jeweiligen Verteiler eingetragen.

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.

1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt - ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

[i] Siehe ASX-Meldung vom 24. August 2022 "Über 500% Steigerung der Lithium-Ressource mit 287Kt LCE bei Bitterwasser gemeldet".

[ii] Siehe ASX-Meldung vom 10. Oktober 2022 "Weitere Bohrungen deuten auf Potenzial zur Vergrößerung der Bitterwasser Lithium Ressource hin".

[iii] Siehe ASX-Meldung vom 22. November 2022 "Lithium Confirmed at Madube Pan with 44% thicker green clay unit than Eden Pan"

[iv] Siehe ASX Ankündigung vom 9. November 2022 "42km x 9km geophysikalische Anomalie deutet auf Lithium in Solen bei Bitterwasser"

[v] Siehe ASX-Meldung vom 28. November 2022 "Absichtserklärung zur Übernahme und Finanzierung des Swanson Tantal/Lithium-Projekts".

