Cybertrust Japan integriert quantencomputergehärtete private Schlüssel von Quantinuum in eine neue IoT-Authentifizierungsplattform

Es ist die erste kommerzielle Zertifizierungsbehörde Japans, die die Lösung Quantum Origin von Quantinuum integriert, um den Sicherheitsschutz für IoT-Geräte gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen zu stärken

CAMBRIDGE, England, und BROOMFIELD, Colorado, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Quantinuum, das weltweit führende Unternehmen für integriertes Quanten-Computing, gab heute bekannt, dass Cybertrust Japan Co., Ltd., die führende Zertifizierungsbehörde Japans, seine quantencomputergehärteten Schlüssel von Quantum Origin in eine neue Plattform für die Ausgabe und Verteilung von Zertifikaten für IoT-Geräte integriert hat, um seine Kommunikationen jetzt und für die Zukunft sicher zu machen.