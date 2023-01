WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Januar etwas eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 107,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 109 Punkten gerechnet. Der Wert für den Dezember wurde von 108,3 auf 109,0 Punkte nach oben revidiert.

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im November leicht gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,1 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Preise noch stagniert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im November um 8,2 Prozent.

USA: Hauspreise sinken erneut - Case-Shiller-Index



NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt belasten die steigenden Zinsen weiter die Preisentwicklung. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im November um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit sind die Preise den fünften Monat in Folge gefallen.

USA: Arbeitskosten steigen etwas weniger



WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im Herbst etwas schwächer gestiegen. Der entsprechende Index legte im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im dritten Quartal war der Arbeitskostenindex um 1,2 Prozent gestiegen. Analysten hatten für das vierte Quartal im Schnitt mit einer Abschwächung auf 1,1 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Ifo-Institut: Stimmung ostdeutscher Unternehmen steigt etwas

DRESDEN - Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen hat sich auch im Januar verbessert. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sei um 0,6 Punkte auf 92,6 Punkte gestiegen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Dienstag mit. Während die befragten Unternehmen ihre Lage minimal schlechter einschätzten, verbesserte sich demnach ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate.

Studie: Deutsche Wirtschaft vor dauerhaft schwierigen Zeiten

MÜNCHEN - Deutschlands Wirtschaft stehen einer Studie zufolge schwierige Zeiten bevor, die eine Anpassung des exportorientierten Geschäftsmodells vieler Unternehmen notwendig machen. Eine Rückkehr zu der vergleichsweise stabilen Weltlage vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg sei sehr unwahrscheinlich, argumentieren BayernLB und das Prognos-Institut in der am Dienstag veröffentlichten Studie.