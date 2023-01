Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.01.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Wolftank gründet H2-Konsortium in Italien - Mittelfristiges Umsatzpotenzial wird auch in 2023 weiter ausgebaut



Wolftank hat jüngst einen weiteren Erfolg im Wasserstoff-Segment vermeldet. Zukünftig wird das Unternehmen demnach in einem Konsortium für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in Norditalien verantwortlich sein. Die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung bringt für dieses Vorhaben und die weiteren Expansionspläne den finanziellen Gestaltungsraum. Mittlerweile verfügt der Konzern u.E. über ein massives Umsatzpotenzial im H2-Segment, welches mittelfristig in einem deutlichen Erlös- und Profitabilitätsanstieg resultieren sollte.



Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Infrastruktur: Im Konsortium mit dem Unternehmen TPER, einem öffentlichen Personenbeförderungsunternehmen in der italienischen Region Emilia Romagna, wird Wolftank künftig maßgeblich beim Aufbau einer Wasserstoff- Infrastruktur mitwirken. Diese soll bis 2026 vollständig in der Region installiert sein. In einem ersten Schritt sollen 127 Busse der TPER-Flotte für die H2-Betankung umgerüstet und entsprechende Tanksysteme bereitgestellt werden. Wolftank bringt hierbei seine langjährige Expertise im Bereich der Fahrzeugbefüllung ein. Erste Umsätze dürften bereits in 2023 entstehen (MONe: 1,7 Mio. Euro). Das Gesamtauftragsvolumen dürfte im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen (MONe: 27,5 Mio. Euro). Das Vorhaben wird u.E. wohlgemerkt von der jüngst vermeldeten Zusammenarbeit zwischen Wolftank und Arthur Bus profitieren. Im Verbund entwickeln die Partner eine Vertikallösung, die aus H2-Busflotten und einer entsprechenden Kraftstoffversorgung für ÖPNV-Unternehmen besteht.



Kapitalerhöhung ermöglicht weiteres Wachstum: Zur Finanzierung dient u.a. die jüngst abgeschlossene 10%-Kapitalerhöhung von Wolftank im Umfang von 5,9 Mio. Euro (420.570 neue Aktien; Bezugspreis: 14,00 Euro), die das Grundkapital auf 4,8 Mio. Euro erhöht. Dabei konnte als neuer strategischer Investor die auf Beteiligungen und Projektentwicklungen im Immobilienbereich spezialisierte Baywobau Invest GmbH gewonnen werden, die fortan das weitere Wachstum vornehmlich bei der Abwicklung von Großprojekten unterstützen soll.



