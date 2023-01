Nobu Hospitality kündigt Hotel, Restaurant und Residenzen der Nobu-Kette auf Al Marjan Island an und unterstreicht dadurch seine regionale Präsenz

NEW YORK, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete Luxus-Lifestyle-Marke, hat einen Managementvertrag mit Enevoria Development FZ-LLC unterzeichnet, die für die Entwicklung von Hotel, Restaurant und Residenzen der Nobu-Kette auf der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah zuständig sind. Dies ist die zweite Hotel- und Residenzen-Entwicklung der Marke in den VAE nach der Ankündigung von Abu Dhabi Ende 2022.

Das Nobu Hotel mit dazugehörigem Restaurant und Residenzen soll auf der unberührten Insel Al Marjan angelegt werden und mehr als 7,8 km unberührte Strände und einen atemberaubenden Blick auf den Persischen Golf bieten. Die Gäste des Nobu Hotel and Nobu Restaurants werden auch in den Genuss eines Spa- und Fitnessbereichs, Swimmingpools und eines Nobu Beachclubs kommen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Wohnresidenz oder ein Urlaubsdomizil handelt, wird das Anwesen auch eine erstklassige Lifestyle-Beach-Community schaffen, die 300 Nobu-Residenzen mit exklusiven Vorteilen für ihre Bewohner eröffnet.