Ein Blick zurück auf die Entwicklung der VOOPOO DRAG MODs - Legenden der E-Zigaretten-Branche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SHENZHEN, China, 31. Januar 2023

/PRNewswire/-- Ende 2022 bringt der Vape-Gigant VOOPOO das brandneue Produkt

DRAG 4 aus seiner berühmten DRAG-Serie auf den Markt und lässt die Nutzerinnen

und Nutzer weltweit einmal mehr die legendäre Kraft der E-Zigarette erleben.

Blicken wir zurück auf die Entwicklung der VOOPOO DRAG und ihre legendäre

Geschichte!



Von 2017, als der erste DRAG das Licht der Welt erblickte und es VOOPOO

ermöglichte, sich schnell in der Branche zu etablieren, bis 2022, als VOOPOO den

DRAG 4 auf den Markt brachte, ist jede Produktinnovation eine Demonstration des

reinen Strebens von VOOPOO nach einem exzellenten Dampferlebnis.





Mit dem DRAG 1 betrat VOOPOO 2017 erstmals den MOD-Markt. DieZündgeschwindigkeit von 0,025 Sekunden des DRAG 1 stellte einen Rekord auf undermöglichte es VOOPOO, sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen in der Branchezu machen. Der Rekord prägte auch den Markennamen VOOPOO bei den Vapern ein. Diesolide Hochglanzoberfläche und die mehrschichtigen Harzplatten mit hartengeometrischen Linien und gebürsteten Mustern machen den DRAG 1 zu einemeleganten und leistungsstarken Gerät. Die solide Hochglanzoberfläche und diemehrschichtigen Harzplatten mit harten geometrischen Linien und gebürstetenMustern machen den DRAG 1 zu einem eleganten und leistungsstarken Gerät. Daseingravierte Metallschild "DRAG" wird zum exklusiven Symbol der Drag-Serie.Darüber hinaus ist der DRAG 1 mit dem Gene-Chip ausgestattet und verfügt überden "SUPER-Modus", der es ermöglicht, mit bis zu 157 Watt zu dampfen, was zueinem wolkigen und explosiven Dampferlebnis führt.Aufgrund der großen Beliebtheit des DRAG 1 und der hohen Erwartungen an die neueGeneration des DRAG Mods bringt VOOPOO 2019 den DRAG 2(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-2-kit.html) auf den Markt, der fürseinen FIT bekannt ist. Die Vision von VOOPOO war es schon immer, ein Gerät mitSpitzenleistung, langer Lebensdauer und dem besten Schutz für die Dämpfe zuschaffen, und der FIT-Modus ist einer der Bemühungen und Beiträge von VOOPOO zudieser Vision. Nach der Auswertung von mehr als 1.100.000 Daten von GENE-Chipsund dem Testen von mehr als 160 Tanks hat das VOOPOO-Team den FIT-Modusentwickelt, der die Tanks vor dem Ausbrennen schützt, indem er FIT 1/2/3intelligent aufeinander abstimmt.Der DRAG 3 (https://www.voopoo.com/drag-series/drag-3-kit.html) ist nach demDRAG 1 und DRAG 2 der dritte begeisternde und unterhaltsame Super-MOD, der dieProfessionalität und das Erlebnis von DRAG wieder aufgreift, eine Vielzahlkompatibler Modi unterstützt und mit der neu eingeführten