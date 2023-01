ZeeVee erweitert auf der ISE 2023 sein Angebot an AV-Signalverteilungsprodukten für alle Anwendungen "vom Besprechungsraum bis zu den größten professionellen AV-Integrationsprojekten"

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Neue Geräte für kleinere

AVoIP-Implementierungen und nahtlose SDVoE-Konnektivität für Präsentationen

stehen im Mittelpunkt am Stand 5D250



ZeeVee stellt auf der ISE 2023 (vom 31. Januar bis zum 3. Februar) am Stand

5D250 seine neuesten Signalverteilungslösungen für Audio und Video (AV) vor, die

das branchenweit größte Angebot an Produkten für praktisch jede Anwendung weiter

ausbauen.