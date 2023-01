LinkedIn for Nonprofits startet kostenlosen LinkedIn-Ressourcen-Hub für gemeinnützige Organisationen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - LinkedIn bietet jetzt über LinkedInfor Nonprofits kostenlose und ermäßigte Ressourcen für gemeinnützigeOrganisationen (Nonprofits) auf der ganzen Welt anLinkedIn, das weltweit größte berufliche Netzwerk, hat heute im Rahmen seinesProgramms LinkedIn for Nonprofits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770210-1&h=1032683371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770210-1%26h%3D2528719050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnonprofit.linkedin.com%252F%26a%3DLinkedIn%2Bfor%2BNonprofits&a=LinkedIn+for+Nonprofits) ein kostenloses https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770210-1&h=3713038122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770210-1%26h%3D3930541769%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnonprofit.linkedin.com%252Fresource-hub%26a%3DResource&a=Online-Ressourcen-Hub für (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3770210-1&h=438336156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3770210-1%26h%3D4270931315%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnonprofit.linkedin.com%252Fresource-hub%26a%3D%2BHub&a=+f%C3%BCr) gemeinnützige Organisationen gestartet, das diesen dabei helfen soll,die LinkedIn-Plattform optimal zu nutzen - einschließlich der Nutzung vonLinkedIn Live und Events, Newslettern, Artikeln, Gruppen und mehr. DieRessourcendrehscheibe, die mittlerweile auf Englisch, Französisch, Deutsch undSpanisch angeboten wird, ist die erste kostenlose Ressource dieses Kalibers, diejemals geschaffen wurde, um die gemeinnützige Gemeinschaft bei der Erfüllungihrer Aufgaben auf LinkedIn zu unterstützen."Als Unternehmen, das sich der Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs zuChancen, Wissen und Ideen verschrieben hat, hilft LinkedIn for Nonprofitsgemeinnützigen Organisationen, ihre Missionen voranzutreiben und ihre Wirkungüber unsere LinkedIn-Plattform zu steigern", sagte Meg Garlinghouse, VP ofSocial Impact bei LinkedIn. "Wir unternehmen große Schritte, um dieZugangsbarrieren für gemeinnützige Organisationen zu verringern. Und sobald sieauf der Plattform sind, stellen wir ihnen die Ressourcen zur Verfügung, damitsie alle Möglichkeiten von LinkedIn voll ausschöpfen und ihre Stimme undReichweite auf LinkedIn verstärken können."Laut einer LinkedIn-Studie sind nur 19 % der gemeinnützigen Organisationen aufLinkedIn davon überzeugt, dass sie das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen.Vielen dieser Organisationen fehlen die Ressourcen, um LinkedIn ohneUnterstützung optimal zu nutzen. Diese Tatsache führte zur Gründung von LinkedInfor Nonprofits, das seit seinem Start im Jahr 2013 Hunderttausende vonNonprofit-Fachleuten in über 200 Ländern unterstützt. Dazu gehören vergünstigte