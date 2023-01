Plusgrade erwirbt UpStay und erweitert damit sein Portfolio an Lösungen für Upgrades und Zusatzeinnahmen für das Gastgewerbe

Montreal (ots/PRNewswire) -



- Plusgrade macht einen weiteren Schritt nach vorn auf dem Weg zum globalen

Motor für Zusatzeinnahmen, indem es sein Portfolio in der florierenden

Hotelbranche weiter ausbaut

- Die Übernahme stärkt Plusgrades unübertroffene Größe in fünf vertikalen

Bereichen der globalen Reisebranche

- Plusgrade erwartet nun, dass es bis 2023 neue Umsatzmöglichkeiten für seine

Partner in Höhe von mehr als fünf Milliarden US-Dollar generieren wird.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769498-1&h=682159910&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769498-1%26h%3D3845791530%26u%3Dhttp%25

3A%252F%252Fwww.plusgrade.com%252F%26a%3DPlusgrade&a=Plusgrade , der führende

Anbieter von Lösungen für Zusatzeinnahmen in der weltweiten Reisebranche, gibt

die Übernahme von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769498-1&h=706192014&u=ht

tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769498-1%26h%3D276699

7722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.upstay.tech%252F%26a%3DUpStay&a=UpStay

bekannt, einem schnell wachsenden Anbieter von Lösungen für Upgrades und

Zusatzeinnahmen für die Hotelbranche. UpStay unterstützt Hunderte Hotels in 17

Ländern, indem es Hoteliers ermöglicht, mehrere Mehrwert-Einnahmequellen für

ihre Gäste verfügbar zu machen und dadurch höhere Zusatzeinnahmen zu erzielen.