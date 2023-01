Vesta ernennt Shimon Steinmetz zum Finanzvorstand

Atlanta (ots/PRNewswire) - Der Experte für Wachstumsführerschaft und

Technologiemärkte soll das internationale Finanzgeschäft und die

Entwicklungsstrategien des Unternehmens leiten



Vesta, eine weltweit führende Plattform für Transaktionsgarantien bei

Online-Einkäufen, hat heute die Einstellung von Shimon Steinmetz, einem

erfahrenen Experten für Unternehmensumwandlung, als Chief Financial Officer

bekannt gegeben.





Steinmetz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mitGeschäftsleitungen und Private-Equity-Investoren, um die betriebliche Leistungzu steigern und den Wert für alle Beteiligten zu maximieren. Zuletzt warSteinmetz als Senior Director bei Alvarez & Marsal im BereichFinanzdienstleistungen und -transformation tätig und hatte sich daraufspezialisiert, den Kunden bei der Bewältigung besonders komplexerGeschäftsprobleme zu helfen, um quantifizierbare Wertsteigerungen im gesamtenUnternehmen zu erzielen.Zu den früheren Erfahrungen von Steinmetz als Finanzleiter zählen seineTätigkeit als CFO bei MerchantE in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wo er eineUnternehmenstransformation durchführte, die zu einer erheblichen Steigerung desUnternehmenswerts führte, sowie als CFO von Finjan Holdings, einemverhaltensbasierten Cybersicherheitsunternehmen, das unter der Leitung vonSteinmetz an die Nasdaq ging."Wir freuen uns sehr, dass Shimon in einer so aufregenden Wachstumsphase desUnternehmens zu unserer Geschäftsleitung gestoßen ist", erklärte Ron Hynes, CEOvon Vesta. "Er kann eine hervorragende Bilanz bei der Erzielung greifbarerErgebnisse und der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte vorweisen. Seineumfangreiche Erfahrung wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn es darumgeht, der weltweiten Nachfrage nach unseren Dienstleistungen gerecht zu werden."Als CFO wird Steinmetz die weltweite Finanzorganisation von Vesta leiten und fürdie Bereiche Leistungsverbesserung, Finanzoperationen, Unternehmensentwicklung,Investorenbeschaffung, Technologietransformation, Stakeholder-Management undmehr zuständig sein. Er wird direkt dem CEO des Unternehmens, Ron Hynes,unterstellt sein und in der Niederlassung von Vesta in Atlanta, Georgia, tätigsein."Ich freue mich sehr, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Geschäftskundenweltweit zu Wachstum und Erfolg verhilft, indem es Betrug unterbindet und dieBewilligungsquoten erhöht", kommentierte Shimon Steinmetz, CFO von Vesta. "Ichfreue mich darauf, das Unternehmen bei seiner weiteren Expansion zu unterstützenund seine führende Position im Bereich der Betrugsprävention undTransaktionsgenehmigung branchenübergreifend zu festigen."