Postkarten von The Edge

New York (ots/PRNewswire) - In der bahnbrechenden Kampagne von "Education Cannot

Wait" fordern Kinder auf der ganzen Welt führende Politiker auf, ihre

Versprechen einer universellen Bildung einzulösen.



NEW YORK, 31. Januar 2023 /PRNewswire/-- Im Rahmen einer innovativen Kampagne

des weltweiten Fonds der Vereinten Nationen, der sich für Bildung in

Notsituationen einsetzt (Education Cannot Wait - ECW), teilen Mädchen und Jungen

auf der ganzen Welt " Postcards from the Edge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

&o=3769932-1&h=2904237299&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De

n%26o%3D3769932-1%26h%3D3276400041%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannot

wait.org%252Fpostcards-the-edge%26a%3DPostcards%2Bfrom%2Bthe%2BEdge&a=Postcards+

from+the+Edge) ", um führende Persönlichkeiten aufzufordern, ihr Versprechen

einzulösen, bis 2030 Bildung für alle zu gewährleisten, wie es in den Zielen für

nachhaltige Entwicklung festgelegt ist.