Stemline Therapeutics, ein Unternehmen der Menarini Group, erhält FDA-Zulassung für ORSERDU(TM) (Elacestrant) als erste und einzige Behandlung speziell für Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+-/HER2-Brustkrebs mit ESR1-Mu

Florenz, Italien, und New York (ots/PRNewswire) -



- ESR1-Mutationen treten bei bis zu 40 % der fortgeschrittenen oder

metastasierten ER+/HER2-Brustkrebserkrankungen auf.

- ESR1-Mutationen sind eine bekannte Ursache für die Resistenz gegen endokrine

Standardtherapien und sind bisher schwer zu behandeln.

- ORSERDU ist die erste endokrinmedizinische Innovation seit mehr als 20 Jahren,

die sich speziell mit ESR1-Mutationen befasst, einem wichtigen ungedeckten

Bedarf.



Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes italienisches Pharma- und

Diagnostikunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die US-amerikanische

Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) ORSERDU für die

Behandlung von Frauen nach der Menopause oder erwachsenen Männern mit

fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+-/HER2-Brustkrebs mit ESR1 -Mutationen

bei fortschreitender Erkrankung nach mindestens einer endokrinen Therapielinie

zugelassen hat. Stemline Therapeutics ("Stemline"), eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Menarini Group mit Sitz in New York, die sich auf die

Entwicklung neuer onkologischer Behandlungen für Krebspatienten spezialisiert

hat, wird ORSERDU in den Vereinigten Staaten vermarkten.