CREDIT SUISSE stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever vor der Bekanntgabe von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem bereinigten Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns im vierten Quartal in Höhe von 8,9 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Gesamtmarkt. Der Hauptfokus liege derweil unter anderem auf dem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, den Inflations-/Preiserwartungen und den strategischen Veränderungen im Unternehmen. Auch das Niveau der Wettbewerbsfähigkeit und der Reinvestitionen dürften stark beachtet werden./la/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 16:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 46,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Eamonn Ferry

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m