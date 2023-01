Die Wall Street bleibt absolut fokussiert auf die Fed und erholt sich von den gestrigen Verlusten, nachdem die heute veröffentlichte Entwicklung der Löhne in den USA minimal niedriger ausgefallen war im 4.Quartal (+1,0% statt +1,1%). Alles, was für die Wall Street derzeit zählt, ist Liquidität - also hofft man, dass die leicht niedrigeren Lohnanstiege die US-Notenbank Fed zum Umsteuern veranlassen. Was man aber dabei ignoriert ist, dass die Konsumenten in den USA ohnehin seit mehr als einem Jahr Kaufkraftverluste erleiden - und irgendwer muß schließlich die Produkte kaufen, die von börsengelisteten Firmen angeboten werden. Je geringer die Kaufkraft, umso schlechter die Perspektive absehbar für die Unternehmen - das sind also "verlorene Siege". Der weitere Verlauf der Märkte wird sich morgen (vor allem Powells Pressekonferenz) und Donnerstag entscheiden (Zahlen von Apple, Google und Amazon sowie EZB-Entscheidung)..

Hinweise aus Video: