Fazit:

Um von einem Folgekaufsignal bei Dow Inc. zu profitieren, bedarf es eines Kursanstiegs mindestens über 59,34 US-Dollar, schnelle Gewinne an 60,00 und darüber sogar 71,86 US-Dollar wären dann möglich. Am besten arbeitet man hier mit einer so genannten Stop-Buy-Order, die erst oberhalb dies Kaufniveaus aktiv wird. Auf der Unterseite ist die Aktie vergleichsweise gut um die Nackenlinie der inversen SKS-Formation von 56,34 US-Dollar abgesichert, vorsichtshalber sollte eine Verlustbegrenzung jedoch das Niveau von vorläufig 56,00 US-Dollar nicht überschreiten. Als Anlagehorizont sollten sich Investoren einige Wochen bis Monate Zeit nehmen.