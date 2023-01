WASHINGTON, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Ein Artikel, der am 18. Januar 2023 in der britischen Zeitung Guardian veröffentlicht wurde, enthält zahlreiche Ungenauigkeiten und Verzerrungen, die die Aktivitäten von Verra, einer gemeinnützigen Organisation, die Standards in Umwelt- und Sozialmärkten anwendet, um gegen die Abholzung in Tropenwaldländern vorzugehen, falsch darstellen.

Dies sind die Ergebnisse einer heute veröffentlichten technischen Überprüfung durch die führenden Experten von Verra, die den Artikel und die drei Studien, auf die er sich stützt, bewertet haben.