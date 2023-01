Scholz in Südamerika optimistisch für EU-Mercosur-Abkommen

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es beim Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der Europäischen Union rasch zu einem Abschluss kommt. "Es besteht die Bereitschaft, die Sache jetzt endlich fertig zu kriegen", sagte Scholz zum Abschluss seiner viertägigen Südamerika-Reise in Brasilien am Dienstag. "Dieser Elan sollte genutzt werden, dass auch aus Brüssel heraus jetzt versucht wird, die Sache fertig zu machen und damit den Wohlstand in den Mercosur-Straaten und der Europäischen Union zu fördern."

Die EU verhandelt mit dem Mercosur - zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - schon seit 1999 über das Abkommen, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen würde. Das Abkommen liegt auch angesichts der Verweigerung des vorigen rechten Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, beim Klimaschutz auf Eis.

Bolsonaros Nachfolger, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, hatte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz am Montag eine schnelle Finalisierung des Freihandelsabkommens gefordert, aber auch deutlich gemacht, dass er ein Entgegenkommen der Europäer erwarte. "Wir werden versuchen, den Europäern zu zeigen, wie flexibel wir sind. Und wir wollen, dass die Europäer uns zeigen, wie flexibel sie sind."/mfa/mfi/DP/jha