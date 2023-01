Puzzleteil, Kommentar zur EU-Industriepolitik von Stefan Reccius

Frankfurt (ots) - Die EU-Kommission hat ihr groß angekündigtes Industriepaket

noch gar nicht offiziell vorgestellt, schon arbeiten sich Wirtschaftsvertreter

und Beobachter an publik gewordenen Einzelheiten ab. Es sei nicht damit getan,

US-Subventionen "irgendwie zu spiegeln", mahnt Thilo Brodtmann, der Chef des

Maschinenbauverbands VDMA. Anderen kommt der Ausbau der Kapitalmarktunion zu

kurz, weil sie befürchten, dass Wirtschaft und Politik finanziell am Ende auf

dem Trockenen sitzen. Die ambitionierten Multimilliardenpläne für Europas

Industrie wären dann Makulatur.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einiges an Überzeugungsarbeit vor

sich, wenn sie an diesem Mittwoch den "Green Deal Industrial Plan" lanciert. Der

kommt im Wesentlichen als Antwort auf das US-Subventionspaket namens Inflation

Reduction Act daher. Nach dem zu urteilen, was bislang bekannt ist, widersteht

die EU-Kommission immerhin der Versuchung, dem "Buy American" ein plumpes "Buy

European" entgegenzusetzen. Ansonsten gibt es unverkennbare Parallelen zum

US-Pendant, wenn es beispielsweise um gezielte Steueranreize und andere

Förderinstrumente geht.