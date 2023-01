Energie-Institut Gas ab 2025 fast so billig wie vor der Krise

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln (EWI) erwartet ab 2025 eine dauerhafte Rückkehr niedriger Gaspreise. "Unsere Analysen deuten darauf hin, dass es ab Mitte der 2020er-Jahre wieder zu einer Annäherung des Gaspreisniveaus an das historische Preisniveau von vor 2021 kommen könnte", sagte EWI-Experte Max Gierkink der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe).



Zwar werde das Gas vermutlich nicht wieder ganz so billig wie vor dem Ukraine-Krieg, da LNG wegen der Kosten für Verflüssigung, Transport und "Regasifizierung" teurer sei als russisches Pipeline-Gas. "Allerdings sind Preise von unter 2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) möglich", so die EWI-Prognose. Voraussetzungen für eine Rückkehr des "historischen Niveaus" wären laut EWI ein dauerhafter Rückgang der europäischen Gasnachfrage und der geplante Ausbau der nationalen und globalen LNG-Infrastruktur.