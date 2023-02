J-LEC präsentiert die Fernsehsendung "The Masterfully Marbled World of Japanese Wagyu Beef" auf NHK

Tokio (ots/PRNewswire) - Der Japan Livestock Products Export Promotion Council

(J-LEC) freut sich, die Produktion und Ausstrahlung einer Sendung mit dem Titel

"The Masterfully Marbled World of Japanese Wagyu Beef" (dt. "Die meisterhaft

marmorierte Welt des japanischen Wagyu-Rinds") auf NHK WORLD-JAPAN am 1. Februar

anzukündigen. Die neue NHK-Sendung stellt die faszinierende Welt des

Wagyu-Rindfleischs und seine weltweite Anziehungskraft von der Bühne der "Wagyu

Olympics" aus vor, einer der größten Ausstellungen für Lebensmittel in Japan.



