PEKING (dpa-AFX) - Ein wichtiger Stimmungsindikator für die chinesische Industrie ist im Januar leicht gestiegen. Der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" lag im abgelaufenen Monat bei 49,2 Punkten. Das ist zwar eine leichte Verbesserung gegenüber Dezember, als der Index bei 49 Punkten lag. Allerdings deuten erst Werte über 50 Punkten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hin, während Werte darunter eine Eintrübung der Stimmung signalisieren.

Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. In einer abrupten Kehrtwende gab die Führung Anfang Dezember ihre Null-Corona-Politik auf. In der Folge breitete sich das Virus schnell im ganzen Land aus. Ökonomen rechnen nun mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr.

Der "Caixin"-Index basiert auf einer Umfrage unter kleinen und mittleren Privatunternehmen in China. Am Vortag war bereits der offizielle Index des Statistikamtes veröffentlicht worden, der sich stärker auf große und staatliche Unternehmen konzentriert. Hier lag der Indexwert bei 50,1 Punkten und damit leicht über der Expansionsschwelle./jpt/DP/zb