BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Scholz-Besuch in Brasilien:

"Lula hat Scholz' Anwanzerei vor der versammelten Presse mit einer doppelten Ohrfeige beantwortet. Munition für die Ukraine? Brasilien hat Geschosse für den Flugabwehrpanzer "Gepard", ist aber nicht bereit, sich am Ukraine-Krieg zu beteiligen, und rückt die Munition deshalb nicht raus. "Brasilien ist ein Land des Friedens", erklärte Lula - und das heißt im Umkehrschluss: Deutschland, das sich so gern als angebliche Friedensmacht inszeniert hat, ist heute ein Land des Kriegs. Die zweite Ohrfeige? Lula lässt sich auch politisch nicht gegen Russland in Stellung bringen, im Gegenteil - er stößt eine Verhandlungsinitiative im Ukraine-Krieg an. Damit positioniert er Brasilien nicht nur zwischen der Ukraine und Russland, sondern faktisch auch zwischen Russland und dem Westen: als eigenständigen Machtpol. Dass er darüber hinaus auch noch China in die Vermittlungsbemühungen einbinden und damit Beijing eine welt- politische Schlüsselstellung zubilligen will, ist der nächste Schlag für Berlin."/be/DP/ngu