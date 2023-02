DAX – Steht die Seitwärtskorrektur vor dem Ende?

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Der Goldpreis hat eine Verschnaufpause eingelegt. Auf dem Niveau über 1.900 USD konnte sich das Edelmetall zuletzt halten. Gestern war eine Intraday-Stimmungswende nach oben zu beobachten. Damit zeigt sich die derzeitige Stärke von Gold. Der Aufwärtstrend könnte so, der Indikatorenlage zum Trotz, mit verminderter Aufwärtsdynamik weitergeführt werden.

Nachdem der S&P-Index den Abwärtstrend gebrochen hatte, ist er nun an den Widerstandsbereich herangelaufen. Zunächst hat er hier eine kurze Trendwende eingeleitet, die aber nach einem Tag wieder negiert wurde. Die gestrige Anstiegsbewegung war nicht nur dynamisch, sondern wurde auch von leicht steigenden Umsätzen begleitet. Dies deutet darauf hin, dass ein Anstieg über die Topnotierungen vom Dezember letzten Jahres möglich ist. In diesem Fall würde auch nach der Dow-Theorie ein neuer Aufwärtstrend als etabliert gelten.

Es dürfte noch zu früh sein, um das Ende der Seitwärtskorrektur auszurufen. Allerdings deutet die Saisonalität bereits an, dass eine kurze Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Auch die Intraday-Stimmungswenden der letzten beiden Handelstage könnten schon ein Hinweis auf einen kurzfristigen Ausbruch nach oben gewesen sein. Damit würden die schwachen Verkaufssignale der Indikatoren abgearbeitet werden. Von der Umsatztätigkeit her, gibt es noch keine Unterstützung. In den kommenden Handelstagen dürfte es hier eine Entscheidung geben, wobei einem Ausbruch nach oben die etwas größere Wahrscheinlichkeit eingeräumt werden sollte.

Ask 10,13

Ask 10,13

Ask 10,13

Ask 10,13

Es dürfte noch zu früh sein, um das Ende der Seitwärtskorrektur auszurufen. Allerdings deutet die Saisonalität bereits an, dass eine kurze Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Auch die Intraday-Stimmungswenden der letzte

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer