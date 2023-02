Umbaukosten drücken auf Gewinn des Schweizer Pharmakonzerns Novartis

BASEL (dpa-AFX) - Sein Umbau hat dem Pharmakonzern Novartis im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang beschert. Im Schlussquartal bekamen die Schweizer zudem erneut Währungseinflüsse zu spüren. Die Aktionäre will der Konzern mit einer höheren Dividende bei der Stange halten. Diese soll von 3,10 auf 3,20 Schweizer Franken je Aktie steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Zudem stellte das Unternehmen weitere milliardenschwere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Von Januar bis Dezember setzte Novartis gut 50,5 Milliarden US-Dollar um, das war ein Minus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich dagegen ein Anstieg um vier Prozent.