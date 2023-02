BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 110 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Fazit der Zahlen zum vierten Quartal sei ermutigend hinsichtlich der Verfassung des Cloud-Geschäfts, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe daher zuversichtlich, dass der Wandel zur Cloud für den Softwarekonzern zu einem Erfolg wird./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 17:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 107,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m