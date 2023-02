Die Porsche SE steigt bei ABB ins Geschäft mit Schnellladesäulen ein. Man habe sich "im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem zweistelligen Millionenbetrag an der ABB E-mobility Holding AG beteiligt", teilte der Stuttgarter Autobauer heute mit.



An der nun durchgeführten Privatplatzierung beteiligen sich neben Porsche der US-Fonds General Atlantic’s BeyondNetZero, die britische Investmentgesellschaft Just Climate und der singapurische Staatsfonds GIC. Die ABB E-mobility Holding AG erhält von den vier Investoren insgesamt 325 Millionen Schweizer Franken an frischem Kapital. Im Gegenzug erhalten die Investoren eine Beteiligung von rund zwölf Prozent.

In einer ersten Privatplatzierung im vergangenen November hatte ABB bereits knapp 200 Millionen Franken eingenommen und dafür rund acht Prozent der Anteile abgegeben. Insgesamt wurde damit Kapital in Höhe von rund 525 Millionen Franken eingesammelt. ABB hält damit weiterhin knapp 80 Prozent der Anteile an der ABB E-mobility Holding AG.