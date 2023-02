Gestern eine Rally der Märkte, die jedoch den Abverkauf vom Montag nicht ganz kompensieren konnte - aber das zeigt, wie siegessicher die Bullen sind vor der Fed-Entscheidung und der Pressekonferenz von Jerome Powell, und nun ruft auch Jim Cramer einen neuen Bullenmarkt aus. Jim Cramer aber ist ein bislang extrem guter Kontraindikator - aber er spiegelt vor allem das allgemeine Sentiment an den Märkten wider. Vor der Fed und Powell sehen wir extrem geringe Volumina für Put-Absicherungen, man geht also weitgehend ungehedged in die Entscheidung der US-Notenbank. Der Januar so 2023 so stark wie zuletzt der Januar 2001 - es waren vor allem die Verlierer aus dem Jahr 2022, die gut laufen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass das auch im Februar so weiter geht..

Hinweise aus Video: