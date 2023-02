Prof. Jacques Séguin, renommierter Gründer von CoreValve, tritt als Chairman in das Board von Endoron Medical ein

TEL AVIV, Israel (1. Februar 2023) - Endoron Medical, („Endoron“), ein Medizinprodukteunternehmen, das eine innovative Lösung für die endovaskuläre Behandlung von abdominalen Aortenaneurysmen entwickelt, gab heute bekannt, dass Prof. Jacques Séguin als Chairman in das Board of Directors des Unternehmens eintreten wird.

Herr Séguin, Professor für Herzchirurgie an der Universität Paris, hat einen Doktortitel in Biochemie und Medizingeschichte und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, die er in der Durchführung von über 4.000 Operationen am offenen Herzen sowie als Autor von mehr als 200 Artikeln in internationalen medizinischen Peer-Review-Fachzeitschriften sammelte.

Prof. Séguin hat durch die Entwicklung innovativer Lösungen bekanntermaßen einen nachhaltigen Beitrag zur Medizintechnik geleistet hat. Unter anderem entwickelte das Unternehmen CoreValve, dessen Gründer Séguin ist, das selbstexpandierende TAVR-(Transkatheter-Aortenklappenersatz)-Verfahren. CoreValve wurde im Jahr 2009 von Medtronic für über 800 Millionen Dollar übernommen. Das CoreValve-Revalving-System war das erste TAVR-System, das 2007 die CE-Kennzeichnung erhielt und bereits 25.000 Herzpatienten weltweit geholfen hat.[i]

Prof. Séguin gehörte auch zum ursprünglichen Team von ReCor Medical, einem Unternehmen für renale Denervation, das von Sofinnova Partners gegründet und 2018 vom japanischen Unternehmen Otsuka übernommen wurde. CoreValve und ReCor Medical erhielten eine Serie-A-Finanzierung von Sofinnova Partners. Prof. Seguin gründete auch Stentys und ist derzeit Chairman von Picardia. Diese beiden Unternehmen werden ebenfalls von Sofinnova Partners unterstützt.

„Es ist mir eine Ehre, Endoron beizutreten, um die Entwicklung von Aortoseal in der klinischen Praxis zu unterstützen“, sagt er. „Die von Endoron entwickelte Technologie ahmt das von Hand vernähte Transplantat bei offenen Eingriffen nach und wird aller Voraussicht nach das Hauptproblem der endovaskulären Aneurysmareparatur (EVAR) lösen: die langfristige Beständigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass Endoron eine bahnbrechende Technologie auf den EVAR-Markt bringt, die revolutionären Ansatz verfolgt.“