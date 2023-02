Wie in den vergangenen Jahren unterstützt das Telekommunikationsunternehmen Drei mit der Winteraktion seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" auch heuer wieder den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Pro 1.000 Schritte seiner Social Media-Follower spendete Drei Hilft bis Ende Jänner einen Teller warme Suppe an Canisibus-Gäste. Das Motto: Auch heuer kannst du mit jedem Schritt was bewegen. Die Drei Community sorgte für ein tolles Endergebnis: Rund 24.000 warme Suppen. Damit sind die Canisibus-Gäste 13 Wochen lang versorgt. Mehr auf [www.drei.at/winteraktion] (https://www.drei.at/winteraktion).

Rudolf Schrefl, CEO von Drei, freut sich sehr über diesen Erfolg: "Auf unsere Community ist Verlass. Viele freuen sich sehr, wenn unsere traditionelle Drei Hilft Winteraktion wieder losgeht und machen regelmäßig bei jedem Wetter mit. Denn so können wir alle viele Schritte und damit auch Suppen beitragen. Seit dem Start unserer Drei Hilft Winteraktion konnten wir schon über 120.000 warme Mahlzeiten ermöglichen und dafür möchte ich allen ein großes Danke aussprechen. Wir haben auch heuer wieder gemeinsam etwas bewegt."



Der Gesamterlös geht an den Canisibus. Für obdachlose oder armutsgefährdete Menschen, die beim Heizen oder Kochen sparen müssen, ist ein Teller Suppe oft die einzige warme Mahlzeit des Tages. Vor über hundert Jahren hat die Arbeit der Caritas für Menschen in Not mit einer Suppenküche begonnen.



Klaus Schwertner, Gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, dazu: "Die tägliche warme Suppe ist heute genauso wichtig wie damals. Gerade in der aktuellen Energie- und Teuerungskrise brauchen immer mehr Menschen in Österreich Hilfe und können sich auf die Unterstützung der Caritas verlassen. Das ist nur mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie zuverlässigen Partnern möglich. Vielen Dank an das Drei Team und die gesamte Community, die mit ihren vielen Schritten 13 Wochen lang für warme Mahlzeiten sorgen. Das freut mich sehr und schenkt den Gästen des Canisibus Hoffnung und Perspektive."