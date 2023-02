Tesla hat im vergangenen Jahr, als der Bitcoin-Crash begann, 75 Prozent seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Heute hält Tesla noch Bitcoins im Wert von 184 Millionen US-Dollar, berichtet TechCrunch. Offenbar spekuliert Elon Musk auf eine Erholungsrallye bei Bitcoin und Co.

Tesla musste nun für 2022 einen Abschreibungsverlust (brutto) in Höhe von 204 Millionen US-Dollar verbuchen. Dem steht ein Gewinn von 64 Millionen US-Dollar gegenüber, der aus dem Umtausch von Bitcoin in Fiat-Währungen resultiert. Somit steht der E-Autobauer aus den USA mit einem Nettoverlust von 140 Millionen US-Dollar da. Dies geht aus einer SEC-Mitteilung hervor.

Vor knapp zwei Jahren investierte der E-Auto-Pionier Tesla knapp 1,5 Milliardern US-Dollar in den Bitcoin. Dann kam der große Krypto-Crash: Der Bitcoin brach von knapp 69.000 auf rund 20.000 US-Dollar ein.

Teslas Bitcoin-Investment war von Anfang an höchst umstritten. Nun muss der E-Auto-Pionier einen Bitcoin-Verlust in Höhe von 140 Millionen US-Dollar bekanntgeben.

