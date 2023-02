Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Januar '23

Kursgewinne satt im Januar , wohin man auch sieht. Nach dem schlechtesten Börsendezember seit fast 100 Jahren, der eines der schlechtesten Börsenjahre aller Zeiten abschlossen hatte, ging es im Januar fast überall bergauf. Bärenmarktrallye oder Start eines neuen Bullenmarktes?

Internationale Investoren zogen massiv Geld aus den US-Investments ab und schichteten um; entsprechend stark präsentierte sich auch der Euro, so dass US-Aktien aus Sicht deutscher Anleger gleich doppelt Gegenwind bekamen: von der Liquiditäts- und der Währungsseite. Ebenso ist zu beobachten, dass die Ende 2022 noch einmal besonders niedergeknüppelten Aktien zum Jahresstart zum Rebound ansetzen. "Window-Dressing" funktioniert in beide Richtungen. Die " Dogs of the Dow-Strategie " basiert auch auf diesem Prinzip. Und auch meine Wikis spiegeln diese Trend im Januar wider...