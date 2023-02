Engel & Völkers erzielt 1,2 Mrd. Euro Courtageumsatz in 2022 (FOTO) Hamburg (ots) - Engel & Völkers, die führende Plattform für Immobilienmakler, meldet für das Geschäftsjahr 2022 einen Courtageumsatz von 1,2 Mrd. Euro. Weltweit wurden Objekte im Wert von circa 39 Mrd. Euro vermittelt. "Trotz einsetzender Abkühlung im Immobilienmarkt wurde ein Courtageumsatz auf Höhe des Vorjahres von mehr als 1,2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Wir konnten die internationale Expansion in unseren Fokusmärkten erfolgreich vorantreiben und die Anzahl unserer Agents steigern", sagt Sven Odia, Global CEO von Engel & Völkers, und führt weiter aus: "Im aktuellen Marktumfeld sind Kompetenz, Erfahrung und Professionalisierung wichtige Differenzierungsmerkmale, um die Kundenbindung zu stärken und weitere Marktanteile zu erschließen. Im zweiten Halbjahr 2022 konnten wir feststellen, dass Verkäufer insbesondere unsere langjährige Expertise sowie die intensive persönliche Betreuung bei der Vermarktung ihrer Objekte schätzen und auf die global etablierte Marke vertrauen. 2023 werden wir noch intensiver in die Ausbildung unserer Immobilienberaterinnen und -berater sowie in den Ausbau unserer digitalen Technologieplattform investieren, um unsere Kundschaft besonders in Krisenzeiten bestmöglichst zu beraten."



Immobilien als Stabilitätsanker