Im Aktienfinder dreht sich alles um die Qualität und Bewertung einer Aktie. Denn von nur diesen beiden Faktoren hängt deine Rendite ab. Mit unseren selbst berechneten Kennzahlen und aussagekräftigen Charts meistern wir diese Aufgabe so erfolgreich, dass der Aktienfinder zur Anlaufstelle für über 90.000 registrierte Mitglieder geworden ist. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Aktienfinders ist die Einfachheit. Nach der ersten Lernkurve erkennst du die Qualität einer Aktie auf einen Blick und geht auch die Bewertung leicht von der Hand. Um diesen Stand zu erreichen, konzentrieren wir uns seit Jahren auf die Darstellung des Wesentlichen in der bestmöglichen Form.

Mit dem Gewinnfluss hat der Aktienfinder ein neues Kapitel in der Fundamentalanalyse aufgeschlagen. Zwar existiert die grafisch übersichtliche und leicht verständliche Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens schon länger, doch unseres Wissens hat es bis dato noch kein Anbieter geschafft, die Darstellung des Gewinnflusses in der Qualität des Aktienfinders zu automatisieren. Wir zeigen dir anhand von Beispielen, wie du den Gewinnfluss bei deiner Analyse nutzt, um so noch bessere Anlageentscheidungen zu treffen.

