Internationale Konzepte geben dem Einzelhandelsmarkt 2022 Rückenwind - Ausländische Marken sorgen im zweiten Halbjahr 2022 für 66 Prozent des Flächenumsatzes

Franfurt (ots) - Internationale Handelskonzepte haben den deutschen

Vermietungsmarkt für Einzelhandelsimmobilien im Jahr 2022 dominiert. In der

Hauptstadt Berlin waren laut JLL-Einzelhandelsmarktüberblick 2022 (https://www.j

ll.de/de/trends-and-insights/research/einzelhandelsmarktueberblick) sogar 70

Prozent aller Anmietungen international geprägt. In ganz Deutschland schlossen

ausländische Akteure 2022 insgesamt 496 Mietverträge ab, davon allein 252 im

zweiten Halbjahr. Beim Flächenumsatz erreichten internationale Marken im zweiten

Halbjahr zudem einen Anteil von 66 Prozent. Zu den internationalen Nutzern

zählen unter anderem das schwedische Modelabel Axel Arigato, das

Damenmodekonzept Bimba Y Lola, der dänische Modeanbieter Ganni oder die

US-Sportmodemarke Lids mit acht Standorten



Josefine Ulrich , Director Retail Tenant Representation Germany und Spezialistin

für Expansionsstrategien und Markteintritte internationaler Händler: "Trotz der

zwischenzeitlich gedämpften Kauffreude ist der deutsche Einzelhandelsmarkt

aufgrund der insgesamt guten und stabilen Rahmendaten für Konzepte aus dem

Ausland sehr attraktiv. Vor allem die Hauptstadt Berlin profitiert von ihrer

internationalen Strahlkraft."





Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 421.000 m² Ladenflächeangemietet, wobei die ersten beiden Quartale mit je 109.000 m² etwas dynamischerwaren als die beiden Folgenden. Der Markt verbuchte damit drei Prozent wenigerFlächenumsatz als im Vorjahr, aber zugleich neun Prozent mehr als imPandemiejahr 2020. Insgesamt wurden 914 Anmietungen registriert.Mit 404 Mietvertragsabschlüssen bei 152.500 m² bestätigen die zehn größtenMetropolen[1] ihre nach wie vor hohe Attraktivität bei den Retailern. Die Hälfteder Städte konnte ihr Vorjahresergebnis übertreffen. Mit 42.800 m² an der Spitzegelang es Berlin sogar, ein besseres Ergebnis als vor der Pandemie zu erzielen.Auf dem zweiten Rang folgt Hamburg mit einem Flächenumsatz von 20.300 m². "Zwarunterbietet die Hansestadt damit ihr Vorjahresergebnis, doch neben Berlin istHamburg die einzige deutsche Metropole, die in den vergangenen drei Jahren trotzder Pandemie konstante Vermietungsumsätze von jeweils mehr als 20.000 m²erzielte", ordnet Josefine Ulrich das Ergebnis ein. Köln verbucht auf Platz dreirund 18.900 m² Ladenfläche, davon mehr als die Hälfte durch Textilhändler.Unterdessen hat der Textilsektor seine zwischenzeitlich verloreneSpitzenposition klar zurückerobert. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 dieGastronomie/Food-Branche mit Anteilen von 30 Prozent bzw. 29 Prozent beimFlächenumsatz vorne lag, ist das Pendel zu Beginn des Jahres 2022