Bundesnetzagentur warnt Stromausfälle wegen E-Autos / Strom zu dynamischen Börsenpreisen statt hohen Fixpreisen / Startup entwickelt App für netzdienlichen Stromverbrauch

Hamburg (ots) - Der Strombedarf von E-Autos und Wärmepumpen ist eine

Herausforderung für das Stromnetz. Bis zu 100 Kilowattstunden Strom verbraucht

der Ladevorgang eines E-Autos. Das ist mehr als der Verbrauch einer Glühlampe in

einem Jahr. Werden viele E-Autos zeitgleich geladen, geraten Stromnetze schnell

an Kapazitätsgrenzen, was zu Stromausfällen führen kann. Deshalb möchte die

Bundesnetzagentur Strom rationieren.



Statt Stromrationierung setzt ein Hamburger Startup bzw. Stromanbieter auf

Anreize, um netzdienlichen Stromkonsum zu fördern. Die Idee: E-Auto-Besitzer

oder Wärmepumpenbetreiber laden dann, wenn genügend oder überschüssige

Kapazitäten im Stromnetz vorhanden sind. Das ist regelmäßig nachts oder bei viel

Wind der Fall.