Berichterstattung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks leicht gemacht mit Plan Be Eco

Warschau (ots/PRNewswire) - Während Führungskräfte auf C-Ebene über

Klimaschutzmaßnahmen diskutieren, um den Ruf des Unternehmens zu verbessern und

Geld zu sparen, machen sich Kleinunternehmer Sorgen, dass sie nicht die

richtigen Ressourcen haben, um die Vorschriften zur Berichterstattung über den

CO2-Fußabdruck zu erfüllen.



Unternehmer brauchen Rechtsinstrumente.





Laut dem von der UN gegründeten KMU-Klimazentrum befürchten 68 % derKleinunternehmer, dass sie nicht über die richtigen Ressourcen verfügen, umKlimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Mangelndes Wissen, fehlendes Geld undfehlende Zeit sind die Hauptursachen dafür, dass KMU im Rennen um dieNachhaltigkeit zurückbleiben."Wir haben die standardkonforme Berechnung des CO2-Fußabdrucks und dieErstellung von Berichten für alle Unternehmen zugänglich gemacht, unabhängig vonihrem Budget. Die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen mit Plan Be Eco istzeit- und kosteneffizient. Alle Unternehmen können jetzt umsetzbareReduktionspläne erhalten", sagt Aga Maciejowska, CEO von Plan Be Eco.Laut Eurostat gab es im Jahr 2021 in der EU 30,1 Millionen aktive Unternehmen,von denen fast 90 % KMU waren. Die meisten von ihnen sind als Auftragnehmer undUnterauftragnehmer in die Lieferketten größerer Unternehmen eingebunden undwerden früher oder später aufgefordert werden, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zumelden.Hohe Kohlenstoffemissionen stellen ein Geschäftsrisiko dar.Wenn Finanzinstitute über die Höhe der Zinssätze entscheiden, werden mehrereRisikofaktoren berücksichtigt."Früher wurde das Umweltrisiko nur aus der Perspektive der Umwelt selbstbetrachtet. Aber Unternehmen mit hohen Kohlendioxidemissionen sind riskant, unddieses Risiko kann von Tech-Start-Ups, die nach Investitionen suchen, nichtvernachlässigt werden", kommentiert Aga Maciejowska.Diese Sichtweise spiegelt sich in den jüngsten Studien wider. Nach Angaben vonPwC berücksichtigen mehr als 80 % der Anleger ESG-Faktoren bei ihrenInvestitionen.Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks misst die Qualität des Managements.Forscher der Universität Maastricht und von Hermes Investment Management habeneine Studie veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommt, dass Unternehmen, dieihre Kohlenstoffemissionen um 1 % pro Jahr senken, 1,3 Millionen Dollar anZinskosten sparen. Obwohl die Finanzinstitute den CO2-Fußabdruck nicht alsoffiziellen Indikator für die Berechnung der Zinssätze heranziehen, erzielen gutgeführte Unternehmen bessere Ergebnisse, sowohl in finanzieller als auch innicht-finanzieller Hinsicht.Die Berichterstattung über den Kohlenstoff-Fußabdruck ist für die gesamteLieferkette obligatorisch.Die Europäische Union hat eine Richtlinie erlassen, die große Unternehmenverpflichtet, bis 2024 über ihren CO2-Fußabdruck zu berichten. Mit der neuenCSRD-Richtlinie hat sich die Zahl der meldepflichtigen Unternehmen fastverzehnfacht. Jedes Unternehmen muss die Bereiche 1, 2 und 3 in der gesamtenLieferkette berechnen, was bedeutet, dass auch kleinere Auftragnehmer dieAnforderungen erfüllen müssen.