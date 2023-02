Britische Regierung will Kryptowährungen stärker regulieren

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX will die britische Regierung den Markt für Kryptowährungen stärker regulieren und damit Verbraucher schützen. Anleger sollten im Fall, dass ein Krypto-Unternehmen pleitegehe, Anspruch auf die Erstattung ihres investierten Geldes haben, kündigte das britische Finanzministerium in der Nacht zu Mittwoch an.

Außerdem sollten die Pflichten zur Offenlegung und der Einhaltung von Standards stärker an den konventionellen Finanzsektor angepasst werden. Man wolle technologischen Wandel und Innovation ermöglichen, müsse aber auch die Verbraucher schützen, sagte Finanzstaatssekretär Andrew Griffith einer Mitteilung zufolge.